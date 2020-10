Incidente a Montesacro: si scontrano auto e scooter, feriti marito e moglie

Marito e moglie feriti in ospedale. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Montesacro. Ad impattare per cause in via di accertamento uno scooter ed un'auto. Il sinistro su viale Jonio, altezza viale Adriatico.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:00 ed ha coinvolto uno scooter Honda con a bordo i due anziani coniugi ed una Volkswagen Polo. Ad avere la peggio conducente e passaggero del mezzo a due ruote affidati alle cure delle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale con un codice rosso ed uno giallo.

Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientfici e regolare la viabilità gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.