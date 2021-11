Incidente a Magliana: camion bisarca perde auto che finisce sopra vettura in transito

Paura, ma fortunatamente senza feriti, l'incidente avvenuto intorno alle 10 del mattino in viale Isacco Newton dove un cambion bisarca ha perso una delle auto che trasportava. Sul posto le pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenute all'altezza della rampa d’uscita Magliana.

Stando a quanto apprso, un'auto si è sganciata dal mezzo pesante per motivi ancora da appurare centrando una vettura in transito, fortunatamente - appunto - senza provocare feriti. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e hanno provveduto ad agevolare la circolazione veicolare.