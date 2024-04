Incidente Prati: carambola tra bus Atac, auto e vetture in sosta. Due feriti

Due feriti, un uomo e una donna. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'altezza del civico 43 di viale Giulio Cesare, a Roma, nella mattinata di oggi, lunedì 15 aprile.

Lo scontro intorno alle 10.15. Secondo quanto ricostruito, un autobus Atac della linea 70 si è scontrato contro un'auto, innescando poi una carambola contro le vetture in sosta. Il conducente Atac, un uomo di 56 anni, è stato portato al policlinico Gemelli in codice giallo. Ferita anche la conducente dell'auto, una donna di 46 anni, portato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. Non sono in gravi condizioni. Sul posto il 118 e la polizia locale, con il gruppo Prati, per i rilievi del caso.