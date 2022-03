Incidente all'Eur, scontro tra auto e scooter: morto un 35enne

Incidente mortale e traffico in tilt all'Eur. Un uonmo di 35 anni ha perso la vita in uno scontro che ha visto coinvolti un'auto con un motoveicolo. L'impatto su viale Egeo, intorno alle 6:50 del mattino di oggi, martedì 8 marzo.

Sul posto la polizia locale di Roma capitale con gli agenti del IX gruppo Eur impegnati nei rilievi scientifici e per le prime indagini, ed il personale del 118. Secondo quanto si apprende, il 35enne era alla guida del suo scooter Honda Sh quando per casue al vaglio, si è scontrato con una Audi A4 guidata da un 71enne. La strada, secondo quanto si è appreso, è stata chiusa tra viale dell'Oceano Indiano e viale Egeo fino alle 11, come comunica anche Astral Infomobilità. Limitazione al traffico che ha creato disagio anche alla linea bus S15, che copre la tratta Acilia - Piramide.

L'uomo alla guida dell'auto, italiano di 71 anni, si è subito fermato per allertare i soccorsi. Quella di oggi è solo l'ultima vittima sulle strade di Roma. Nella mattinata di ieri, in periferia, un incidente simile. A perdere la vita, Federico Giallatini, un ragazzo di 23 anni deceduto dopo un scontro sulla via Tiberina. Il giovane era a bordo della sua moto Honda X-ADV quando, per cause al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con un autocarro Iveco.

Articolo aggiornato alle 14:10 dell'8 marzo