Perde controllo dell'auto e finisce contro un albero: mamma e figlia di 8 mesi in ospedale

Fortunatamente non sono gravi, ma lo spavento è stato tanto. Una donna al volante della sua Smart Four Four ha perso il controllo, finendo contro un palina semaforica ed un albero. In macchina con lei, la figlia di 8 mesi.

È quanto successo intorno alle 14:30 all'altezza del civico 82 di viale di Torre Maura. Allertati, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del personale medico del 118 e gli agenti della polizia locale del VI gruppo Torri.

La mamma è stata trasportata al policlinico Casilino in codice giallo, mentre la figlia - una bimba di 8 mesi - è stata trasportata al Bambino Gesù in codice azzurro. Entrambe non sono in pericolo di vita. Ulteriori accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.