Incidente a Centocelle: scontro auto-scooter, feriti passeggero e conducente del motorino

Incidente stradale in zona Centocelle-Tor de' Schiavi. Uno scooter e un'auto si sono scontrati in viale della Primavera. Feriti conducente e passeggero del motorino, trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.

Sono stati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire poco dopo le 14:00 di giovedì all'altezza dell'incrocio con via Romolo Trinchieri. In terra feriti il conducente dello Yamaha, un ragazzo di 19 anni, e una giovane che viaggiava con lui. I due sono stati trasportati il primo in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata e la ragazza in codice giallo al policlinico Casilino.

Illeso il conducente della Smart, un 61enne, accompagnato in ospedale e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Resta da ricostruire la dinamica, sulla quale stanno terminando gli accertamenti i caschi bianchi.