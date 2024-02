Incidente a Centocelle: motorino contro vettura in sosta dopo scontro con auto, grave 45enne

È finito contro un'auto in sosta dopo essersi scontrato con un'altra vettura. L'incidente stradale a Centocelle. Grave il 45enne alla guida del motorino, trasportato d'urgenza in ospedale.

L'intervento dei soccorsi intorno alle 20:00 di ieri - mercoledì 21 febbraio - in viale della Primavera. All'altezza del civico 64, direzione via Casilina, le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale hanno trovato un'auto incidentata - una Fiat Panda - e uno scooter Honda Sh 125 in terra. Affidato alle cure del personale del 118 lo scooterista, un 45enne, è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale San Giovanni.

Eseguiti i rilievi scientifici i caschi bianchi hanno chiuso un tratto di viale della Primavera da via del Trifoglio in direzione della Casilina. Resta da ricostruire l'esatta dinamica.

Strada pericolosa

Una strada ad alto tasso di incidentalità che collega la Prenestina e la Casilina dove gli incidenti sono correnti. Prima di ieri un altro sinistro era avvenuto lo scorso 12 febbraio, all'altezza dell'incrocio fra viale della Primavera e via dei Glicini: "Con almeno un incidente grave a settimana - scrive un residente sulle pagine social del quartiere - via della Primavera è diventata una delle strade più pericolose di Centocelle e dintorni. L'importante la notte, su questa strada, è correre come non ci fosse un domani. Spesso ben oltre i 100 kmh. E soprattutto l'importante è non cambiare niente, in attesa del prossimo incidente".