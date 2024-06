Un bambino di 10 anni è stato investito su viale dei Colli Portuensi

Tanta paura nella mattinata di oggi in viale dei Colli Portuensi. Un bambino di 10 anni è stato investito all'altezza del civico 225. A travolgerlo, mentre era intento ad attraversare la strada, uno scooter modello Honda Sh, con l'investitore caduto a terra nel tentativo di evitare l'impatto. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo: pur in gravi condizioni non è in pericolo di vita. Il giovane scooterista invece è stato soccorso in codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche due pattuglie del XXI gruppo Monteverde per i rilievi del caso.