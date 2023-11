Auto finisce contro un palazzo dopo una carambola

Prima il tamponamento e poi lo schianto contro il muro di un palazzo. Incidente all'Eur nella mattinata del tre novembre, in viale Città D'Europa. Sul posto la polizia locale e il 118. I conducenti delle auto, tuttavia, hanno rifiutato i soccorsi medici. Secondo quanto appreso, una Fiat e una Mini si sono tamponate e nella carambola hanno urtato anche una vettura in sosta.

La Mini è poi finita contro il palazzo e gli airbag di sicurezza sono esplosi. Non è il primo incidente in viale Città d'Europa, come spiegano i residenti a RomaToday, molti dei quali "dovuti, in buona parte, al mancato rispetto dei limiti di velocità, pur indicati dall'apposita segnaletica"



"Solo per un caso fortuito in quel momento nessuno si trovava a passare", come spiega anche una persona residente poco lontano dal sinistro e che ha assistito all'incidente: "È importante - anzi, fondamentale - trovare soluzioni utili a regolamentare meglio il flusso del traffico in questa che è una zona a carattere residenziale, quantomeno obbligando gli automobilisti a rallentare in prossimità di incroci particolarmente pericolosi, ad alta densità pedonale, o tratti a rischio, magari utilizzando allo scopo isole spartitraffico o dossi artificiali di rallentamento".