Incidente a Ostia: sorpassa auto ferma e investe donna che attraversa sulle strisce pedonali

Attraversava la strada sulle strisce pedonali. Con l'auto ferma, una volta oltrepassata quest'ultima, la donna è stata però investita da una seconda vettura, che voleva sorpassare il suv fermatosi prima dell'attraversamento. L'incidente stradale è avvenuto martedì a Ostia. In ospedale una donna di 69 anni.

Secondo i primi accertamenti delle pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, intervenute intorno alle 14:00, la donna doveva attraversare viale Cardinale Ginnasi all'altezza di via Giampaolo Orlando. A dare precedenza al pedone il conducente di un suv, un Volkswagen T-Rock. Dietro la vettura una Citroen C3, alla cui guida c'era un uomo romano di 45 anni.

Il conducente della macchina francese però, invece di fermarsi dietro al suv, lo ha sorpassato a sinistra. Inevitabile l'investimento con la 69enne che si trovava al centro della carreggiata. Scaraventata in terra in seguito all'urto la donna è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata dall'ambulanza all'ospedale Grassi, non in gravi condizioni.

Al fine di eseguire i rilievi scientifici il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso dagli agenti della municipale del comando lidense sino alle 17:00, quando la viabilità è tornata regolare.