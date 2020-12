Incidente a Tor Bella Monaca: investita da un'auto, morta una donna

Investimento con esito mortale a Tor Bella Monaca. L'incidente stradale è avvenuto giovedì mattina sul viale Duilio Cambellotti. A perdere la vita una donna 58 anni.

In particolare l'investimento mortale è avvenuto alle 7:00 del 3 dicembre all'intersezione stradale fra viale Cambellotti e via di Tor Bella Monaca, direzione Policlinico Tor Vergata. Per il pedone, una donna nata in Marocco nel 1962, non c'è stato nulla da fare. Ad investirla per cause in via di accertamento una Fiat Panda condotta da una donna italiana di 60 anni, fermatasi a prestare i primi soccorsi.

Da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori la strada è stata temporanemente chiusa al traffico con la linea 20 che ha proseguito la sua corsa su via Tor Bella Monaca senza effetuare capolinea in viale Cambellotti.