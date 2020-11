Quartaccio: perde controllo dello scooter e si schianta contro camper in sosta, grave 45enne

Incidente stradale al Quartaccio dove uno scooterista è rimasto gravemente ferito. Il sinistro è avvenuto la notte dell’11 novembre all’altezza del civico 100 di viale Andersen.

Intorno alle 2:00 un romano di 45 anni ha perso il controllo del Suzuki Burgman che stava guidando per poi impattare violentemente contro un camper Fiat Iveco parcheggio regolarmente in sosta. Rimasto gravemente ferito il 45enne è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.