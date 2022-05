Incidente all'Eur: sfonda parapetto e precipita con l'auto, gravi due giovani

Ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è precipitato da diversi metri d'altezza in un'area di parcheggio dopo aver distrutto il parapetto sovrastante. Dopo il ribaltamento dell'auto sul tettuccio, i due ragazzi che si trovavano all'interno sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati in condizioni gravi in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto stanotte all'Eur.

La richiesta d'intervento ai soccorritori è arrivata intorno all'1:30 della notte fra il 23 ed il 24 maggio all'altezza dell'intersezione fra viale America e viale Beethoven, di fronte la fermata della metro B Eur Palasport. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di stato e gli agenti della polizia locale che hanno trovato il parapetto della strada distrutto.

Al di là del muretto, una Toyota Rav ribaltata, precipitata per diversi metri in piazze Umberto Elia Terracini, a due passi dal laghetto dell'Eur. Nella vettura, rimasti incastrati, un ragazzo ed una ragazza (romano di 25 anni lei, slovacca di 24 lei). In condizioni gravi sono stati estratti dall'abitacolo dai pompieri ed affidati alle cure del personale del 118.

Entrambi feriti gravemente il 25enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo mentre la ragazza - più grave rispetto al giovane - è stata invece trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio con una prognosi riservata.

Rimossa la vettura ed eseguiti i rilievi scientifici, starà ora agli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Distrutto il parapetto l'area è stata transennata in attesa della messa in sicurezza da parte degli organi competenti.