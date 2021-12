Incidente a Montesacro: si scontrano auto e scooter, grave un 48enne

Incidente stradale alle prime ore del giorno a Montesacro. A scontarsi uno scooter ed un'auto, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote trasportato in condizioni gravi in ospedale. Il sinistro poco dopo le 6:30 di venerdì 17 dicembre in viale Adriatico.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. In particolare il sinistro è avvenuto su viale Adriatico, all'altezza dell'intersezione con via Monti Lessini lo scontro ed ha coinvolto una Peugeot 308 ed uno scooter Kymco Kwang Yang.

Ad avere la peggio il 48enne che si trovava a bordo del motorino, affidato al personale medico e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Ai caschi bianchi, che hanno regolato la viabilità sino alla rimozione dei detriti pericolosi in strada, il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.