Abbatte con la Bmw il parapetto del viadotto, ringhiera e detriti colpiscono auto in transito

Stava transitando nel sottopasso quando si è visto volare addosso dall'alto detriti e ringhiera. Inevitabile i danni alla sua vettura, con l'automobilista rimasto fortunatamente indenne. E' il risultato di un incidente stradale avvenuto stanotte al Flaminio dove una vettura ha abbattuto il parapetto del viadotto del lungotevere.

L'intervento delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 4:00 della notte fra il 14 ed il 15 maggio sul lungotevere Arnaldo Da Brescia, altezza via Luisa di Savoia per un auto Bmw X5, il cui conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha finito la corsa contro il parapetto di delimitazione del viadotto, abbattendo la ringhiera presente e provocando la caduta di numerosi detriti, soprattutto calcinacci e parte di ringhiera, nella parte sottostante.

A seguito della caduta dei materiali, una Fiat 500,in quel momento in transito nel sottopasso, ha riportato alcuni danni. Sul posto intervenute diverse pattuglie della polizia locale, con i gruppi I Trevi e Prati, ed il supporto di unità del Gssu, per la messa in sicurezza di tutta l'area interessata e chiusure al transito veicolare, nonché per procedere al rilievo dei danni sui veicoli. Non si è reso necessario l’intervento del 118 per le persone coinvolte.

Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti da parte dei caschi bianchi a cui sono affidati gli accertamenti del caso, per ricostruire l’esatto dinamica dei fatti. Contattati immediatamente gli organi tecnici competenti per la parte del viadotto danneggiata, in merito alla quale i vigili del fuoco hanno disposto un transennamento ed un restringimento di carreggiata fino al ripristino delle condonazioni di sicurezza.