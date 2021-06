Incidente in via XX Settembre, perde il controllo dell'auto e sradica idrante

Trasportato al Policlinico Umberto I, in conducente dell'auto non è grave. Sul posto Acea e la polizia locale

Ha perso il controllo dell'auto e, sbandando, ha letteralmente abbattuto una colonnina idrante causando un geyser con una copiosa fuoriuscita di acqua. È quanto successo nella serata di ieri, intorno alle 22, tra piazza San Bernando e via XX Settembre.

Secondo quanto ricostruito dal gruppo della Polizia Locale I Centro ex Trevi, un uomo di nazionalità Macedone a bordo di VW Golf ha colpito la colonnina idrante. Da capire come mai il conducente abbia sbandato, se per un colpo di sonno o una manovra azzardata. Fatto sta che, ferito, è stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice giallo. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche Acea per il ripristino del guasto idrico.