Incidente a Roma nord: scontro tra tre auto, ferito un bambino di quattro anni

Incidente stradale a Roma nord. Tre i feriti, fra i quali un bambino. Lo scontro martedì pomeriggio a Isola Farnese, fra La Storta e l'Olgiata. Sono stati gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 19:00 del 29 agosto all'altezza del civico 170 di via Vincenzo Tieri. Una volta sul posto i caschi bianchi hanno accertato un incidente che ha coinvolto tre auto: una Smart Fortwo, una Lancia Ypsilon e una Mercedes.

Tre i feriti, tutti in modo non grave. Il conducente della citycar, trasportato in codice giallo al policlinico universitario Agostino Gemelli, una donna e un bambini di 4 anni - che si trovavano sull'utilitaria italiana - trasportati dalle ambulanze del 118 sempre al nosocomio di via della Pineta Sacchetti. Illeso il conducente della Mercedes. .

Secondo i primi rilievi scientifici il guidatore dell'auto tedesca avrebbe perso il controllo della vettura per poi impattare contro la Smart. Da qui la carambola, con la Fortwo che ha poi urtato la macchina dove si trovavano la donna e il bimbo.