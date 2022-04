Incidente al Tufello: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, due feriti

Due feriti in ospedale. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì sera al Tufello, nel III municipio Montesacro. A scontrarsi due vetture, con una delle auto che in seguito all'urto si è ribaltata in carreggiata.

L'intervento della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 22:20 del 12 aprile, su via delle Vigne Nuove. Qui, all'altezza dell'incrocio fra via Villa di Faonte e via Monte Massico, si sono scontrate una Ford Fiesta ed una Dacia.

Feriti i conducenti di entrambe le vetture, un uomo ed una donna, sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I ed all'ospedale Sandro Pertini. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.