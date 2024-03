Incidente a Vigna Murata, finisce con l'auto contro albero e segnale stradale: è grave

Ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero e un segnale stradale. Vittima un ragazzo rimasto ferito gravemente e portato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso.

È quanto successo intorno alle 3 del mattino di mercoledì 27 marzo, in via di Vigna Murata, all'altezza dell'incrocio con via del Casale Solaro. Secondo quanto appreso, il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Ha perso il controllo della sua Mini Cooper e prima ha colpito un albero e poi ha terminato la sua carambola contro un segnale stradale.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per effettuare i rilievi e ripulire la strada, via di Vigna Murata è stata chiusa tra viale Stefano Gradi e via di Grotte d'Arcaccio fino alle 9 del mattino.