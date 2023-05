Investita da un furgone sulle strisce pedonali, donna in fin di vita

Travolta sulle strisce pedonali è ricoverata in fin di vita in ospedale. L'incidente stradale giovedì pomeriggio a Val Melaina. Affidata alle cure del 118 la donna,una 68enne, è stata trasportata d'urgenza al Pertini dopo essere stata travolta da un furgone.

L'investimento intorno alle 17:00 del 11 maggio all'altezza del civico 69 di via di Valle Melaina. Qui la donna - una cittadina ucraina - è stata investita da un furgone, un Renault Traffic, mentre attraversa - secondo i primi accertamenti - sulle strisce pedonali della strada del III municipio Montesacro.

Il conducente del furgone, un 40enne, si è fermato a prestare soccorso. La donna è apparsa da subito in gravi condizioni ed è stata trasportata d'urgenza al nosocomio di via dei Monti Tiburtini. Sul posto, per accertare la dinamica, i vigili del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito l'investitore è risultato negativo.

Al fine di svolgere i rilievi scientifici e consentire l'intervento dei soccorsi via di Val Melaina è stata chiusa temporaneamente fra via di Monte Cervialto e viale Jonio. Deviate anche le corse dei bus Atac con pesanti ripercussioni alla viabilità del quadrante.