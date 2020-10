Via Tuscolana, sbaglia la manovra e "schiaccia" scooter del servizio sharing

Ha letteralmente "schiacciato" due scooter del servizio sharing Acciona, in servizio a Roma, dopo una manovra sbagliata. E' avvenuto nella mattinata di sabato 24 ottobre in via Tuscolana, all'altezza del civico 1110.

Ad attutire la retromarcia dell'auto, una Fiat Panda condotta da un anziano di 85 anni, anche due cassonetti Ama. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno risistemato la vettura sull'asfalto, e la polizia locale di Roma Capitale.