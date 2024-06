Incidente sulla Tuscolana: auto si ribalta, scooterista scivola sull'asfalto per evitarla. Due feriti

Ha perso il controllo dell'auto, impattando contro due macchine parcheggiate per poi sterzare e ribaltarsi. Dietro di lui uno scooterista che, per evitare l'impatto, è scivolato rimanendo illeso. È quanto successo intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 24 giugno, in via Tuscolana, all'altezza di via Ponzio Cominio.

Sul posto le pattuglie del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per agevolare il più possibile il traffico, e i medici del 118. Ferite le due persone all'interno dell'auto ribaltata. Il più grave è stato il conducente portato in codice rosso per dinamica in ospedale. Il suo amico è stato invece trasportato in codice verde.