Incidente in via Tuscolana: scontro auto-moto, muore 34enne

Ancora una giovane vittima per le strade della Capitale. Davide Nataletti, di 34 anni, è morto nella serata di giovedì 12 maggio, in via Tuscolana, all'altezza di via Gela, a bordo della sua moto, modello Honda Hornet. Intorno alle 21.30 l'impatto fatale con un'auto, una Ford Focus. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni. Non ce l'ha fatta.

Il conducente della vettura, un uomo di 36 anni, è stato portato all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo della polizia locale per i rilievi. Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dei fatti.

L'incidente arriva a pochi giorni dalla morte di Matteo Taglienti, 24 anni, soldato dell'esercito italiano che ha perso la vita su un monopattino elettrico, dopo essersi scontrato con un'auto in viale di Tor di Quinto.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 15:06 del 13 maggio