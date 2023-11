Incidente a La Rustica: investiti da un'auto sulle strisce pedonali. Padre, madre e figlio in ospedale

Un'intera famiglia in ospedale. Padre, madre e figlio investiti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L'incidente stradale a La Rustica nel pomeriggio di ieri, martedì 14 novembre.

L'intervento delle pattuglie del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 17:30, in via Federico Turano. Sul posto un'automobilista, alla guida di una Toyota Aygo, e tre persone ferite: padre 46enne, madre di 45 anni e figlio di 11 anni.

Affidati alle cure del personale del 118 i due adulti sono stati trasportati in codice rosso dalle ambulanze al policlinico Umberto I e al policlinico Tor Vergata, non sarebbero in pericolo di vita. Codice giallo per il ragazzino, medicato e dimesso dall'ospedale Sandro Pertini.

Fermatosi a chiamare i soccorsi l'uomo alla guida dell'auto, un 56enne, l'automobilista è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga. Svolti i rilievi scientifici, gli agenti della polizia locale stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento stradale.