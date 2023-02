Incidente via Trionfale: si scontrano auto e scooter elettrico, grave un uomo

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale un uomo coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Ottavia. A scontrarsi un'auto e uno scooter elettrico. A avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote.

Sono stati gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale a intervenire all'altezza del civico 10906 della via Trionfale nella serata di lunedì 20 febbraio. Qui si sono scontrate per cause in via di accertamento una Fiat Idea e uno scooter Horwin EK3. Sbalzato dalla sella del motorino lo scooterista è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli.

L'automobilista - fermatosi a chiamare i soccorsi - è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Caschi bianchi a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.