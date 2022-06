Incidente alla Camilluccia: scontro tra due auto, grave un 50enne

Due feriti, con un uomo trasportato in codice rosso in ospedale. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte di martedì alla Camilluccia. Due le vetture coinvolte, venute a contatto sulla via Trionfale.

L'intervento degli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 23:30, all'altezza di piazza Igea. Ad impattare per cause in via di accertamento una Toyota Yaris ed una Fiat Brav. Feriti entrambi i conducenti - una donna ed un uomo - sono stati affidati al personale del 118 e trasportati lei all'ospedale San Filppo Neri ed il 50enne al policlinico universitario Agostino Gemelli in codice rosso.

Eseguiti i rilievi scientifici, starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.