Incidente a Trigoria: frontale tra auto, ferite mamma e figlia 18enne

Mamma e figlia in ospedale. È la conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Trigoria. Due le vetture coinvolte, con conducente e passeggera dell'altro veicolo trasportati entrambi in ospedale per un totale di 4 feriti. Il sinistro nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 novembre.

Sono state le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, assieme ai vigili del fuoco, a intervenire intorno alle 16:00 all'altezza del civico 138 di via di Trigoria. Sul posto due auto, una Smart e una Volkswagen Touran coinvolte in un incidente frontale.

Incastrate nelle lamiere dell'abitacolo della citycar, madre e figlia, rispettivamente di 49 e 18 anni, sono state liberate dai pompieri e affidate alle cure del personale del 118 e trasportate entrambe in codice rosso al Campus Biomedico. Feriti anche passeggero e conducente della monovolume, portati all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Un incidente frontale sul quale hanno eseguito i rilievi scientifici i caschi bianchi dell'Eur, a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Al fine di consentire il lavoro dei vigili il tratto di via Trigoria compreso fra piazzale Dino Viola e via Gian Pietro Talamini è stato chiuso al traffico per quasi tre ore, con la viabilità ripristinata a partire dalle 18:40 circa.