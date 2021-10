Perde controllo della moto, sbanda contro muro e cade per 5 metri in una scarpata

Ha perso il controllo della moto, finendo in una scarpata. È ricoverato in gravi condizioni un 56enne di Colleferro, dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 13 ottobre in via Traiana, a Segni. L'uomo stava marciando a bordo della sua Kawasaki quando, per motivi da appurare, ha perso il controllo del mezzo impatando contro il muro sul margine di una cunetta e rovinando per circa 5 metri nella scarpata sottostante.

Sul posto interveniva i carabinieri della compagnia di Colleferro dell'aliquota radiomobile, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista all'ospedale di Colleferro. L'uomo, entrato in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.