Incidente a Torre Angela: investita da un'auto, donna in pericolo di vita

E' stata trasportata d'urgenza in pericolo di vita una donna investita da un'auto nel quadrante est della Capitale. L'incidente stradale è avvenuto alle prime ore di giovedì mattina a Torre Angela.

L'intervento degli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 5:30 del 26 gennaio all'altezza del civico 148 di via di Torrenova, poco distante dall'incrocio con via del Torraccio di Torrenova, in prossimità di una scuola. Travolta da una Fiat Panda condotta da un uomo di 63 anni - fermatosi a prestare i primi soccorsi - le condizioni della donna investita sono apparse da subito critiche. Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

Resta da accertare la dinamica, con i caschi bianchi del comando di viale Cambellotti al lavoro per ricostruire le fasi che hanno determinato l'investimento.

Investimento mortale sulla Casilina

L'incidente di Torre Angela di giovedì mattina segue di poche ore un altro investimento, questa volta con esito mortale. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio del 25 gennaio sulla via Casilina, in zona Centocelle. A perdere la vita sul colpo un pedone di 64 anni - Gabriele Bianchi il nome della vittima - deceduto sul colpo dopo essere stato travolto da una moto Honda 750 condotta da un 21enne romano, rimasto anch'egli gravemente ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni in gravi condizioni.