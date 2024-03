Incidente a Torpignattara: ciclista investito da un'auto, è grave

Investito da un'auto in sella alla sua bici. È grave un ciclista - un uomo di 52 anni del Bangladesh - travolto da una Smart a Torpignattara. L'incidente stradale domenica pomeriggio all'altezza dell'incrocio con la via Casilina.

Sono state le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 14:00 in via di Torpignattara. A richiedere l'intervento i tanti passanti che hanno assistito all'incidente. All'altezza del civico 4 una Smart e una bicicletta. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista - un 37enne italiano -, in terra, in gravi condizioni il ciclista che dopo essere stato investito è stato sbalzato sul parabrezza della citycar, infrangendolo. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale Vannini in codice rosso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, fermatasi prima dell'arrivo degli agenti della locale.

Ascoltato dagli agenti della municipale il conducente della Smart è stato accompagnato in ospedale per i test di rito su alcol e droga. Eseguiti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di viale Togliatti ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.