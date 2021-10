Incidente a Torpignattara: vigilessa investita da uno scooter sulle strisce pedonali

Incidente stradale a Torpignattara dove una vigilessa è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il sinistro intorno alle 18:00 di mercoledì 13 ottobre su via di Torpignattara, altezza via Galeazzo Alessi. Qui, secondo una prima ricostruzione, la agente della polizia locale di Roma Capitale, in servizio di controllo e presidio fisso con i colleghi di una pattuglia del V Gruppo Prenestino, stava attraversando sulla zebratura pedonale con le macchine ferme in fila nel traffico quando sarebbe stata travolta da uno scooter che procedeva in fase di sorpasso.

Violento lo scontro, con la donna travolta dallo scooterista che ha poi perso il controllo del mezzo cadendo in terra. Inizialmente priva di coscienza la agente ha poi ripreso i sensi. Ferita gravemente è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata. Ferito lievemente anche lo scooterista, trasportato al Policlinico Umberto I. Sul posto per accertarsi dell'accaduto anche il comandante del V Gruppo della municipale Mario De Sclavis.

Chiusa via di Torpignattara per permettere l'intervento dei soccorritori. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'accaduto i carabinieri. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con il traffico congestionato. Ripercussioni anche ai trasporti pubblici con i bus della linea 409 in direzione Arco di Travertino da piazza della Marranella deviati sull'asse Casilina-Togliatti-Tuscolana-Arco di Travertino. I mezzi pubblici in direzione stazione Tiburtina deviati su Tuscolana-Togliatti-Casilina e piazza della Marranella.