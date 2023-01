Incidente a Tor Tre Teste: investito da un'auto, uomo in fin di vita

Lotta fra la vita e la morte in un letto d'ospedale un uomo investito da un'auto sabato mattina a Tor Tre Teste. Trasportato d'urgenza in ospedale il pedone non è stato ancora identificato.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 7:00 di sabato 28 gennaio all'altezza del civico 245 di via di Tor Tre Teste. Investito da una Volkswagen condotta da un uomo - fermatosi a chiamare i soccorsi - le condizioni del pedone sono apparse da subito critiche. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata, dove è ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Senza documenti, il ferito non è stato ancora identificato. Ascoltato l'automobilista - sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito - sul posto per svolgere i rilievi scientifici ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale.

Due pedoni morti a Roma in due giorni

Dunque un altro incidente grave sulle strade della Capitale. Ma se per l'uomo trasportato al PTV c'è ancora qualche speranza, destino diverso è toccato ad un giovane originario del Kenya travolto ed ucciso da un pullman mentre attraversava la strada in piazza Re di Roma. Travolto dal torpedone privato, adibito al trasporto dei passeggeri da Ciampino a Roma Termini, per il giovane nulla si è potuto. Risale invece a venerdì 27 gennaio la morte di un'altra donna, Lorena Mora Narvalez, deceduta al policlinico Tor Vergata dove era arrivata in condizioni disperate la mattina prima, dopo essere stata travolta da un'auto a Torre Angela.