Incidente a Tor Tre Teste: frontale fra auto, due feriti

Incidente stradale a Tor Tre Teste dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il sinistro nella tarda mattinata di domenica sulla strada da cui prende il nome il quartiere del quadrante nord est della Capitale. Ad avere la peggio due donne, rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Il frontale è avvenuto poco dopo le 12:00 del 12 dicembre all'altezza di via Angelo Viscogliosi. Ad impattare per cause in via di accertamento una Mercedes ed una Lancia Ypsilon. Ferite due donne, le stesse sono state trasportate dalle ambulanze al Policlinico Casilino ed al Policlinico Umberto I.

Chiuso temporaneamente il tratto di via di Tor Tre Teste dove è avvenuto il sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale.