Volante della polizia si scontra con auto e innesca una carambola. Sei feriti, tre gravi

Maxi tamponamento a catena a Roma, in via Tiburtina all'altezza del civico 446. A scontrarsi, intorno alle 13:15 di oggi, una volante della polizia di Stato, altre tre auto, uno scooter con una persona in sella ad una bicicletta finita travolta. Sei le persone ferite e portate in ospedale.

Sul posto la polizia, gli agenti dei gruppi Sapienza e Tiburtino della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, la volante della polizia stava procedendo con i lampeggianti sonori e luminosi accesi. A quel punto, all'altezza dell'incrorcio, ci sarebbe stato l'impatto - la cui dinamica è al vaglio - con una Fiat Panda blu. Da qui la carambola che ha causato i feriti.

Le persona al volante della Panda, lo scooterista e il ciclista sono stati portato in codice rosso per dinamica all'Umberto I. Tutti e tre in codie rosso. Si tratta di uomini rispettivamente di 44 e 55 anni e di una donna di 57.

Feriti anche tre poliziotti. Due agenti sono stati portati al Pertini. Il conducente della volante anche lui all'Umberto I. Dalle informazioni raccolte le persone ferite non sarebbero in pericolo di vita. Folla di curiosi sul punto dell'incidente.