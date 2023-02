Inseguimento sulla Tiburtina, fratelli fuggono su scooter rubato e finiscono contro auto: uno è grave

Prima l'inseguimento e poi l'incidente. Protagonisti della fuga due fratelli, un ragazzo di 24 anni e la sorella di 17, entrambi senza casco e in sella su un motorino che avevano rubato poco prima. È quanto avvenuto nella serata di venerdì 17 febbraio, intorno alle 23, tra via Tiburtina e via dei Monti Tiburtini.

A ricostruire quanto avvenuto sono stati i carabinieri. Secondo quanto appreso i due, senza casco appunto, erano stati notati mentre percorrevano la via Tiburtina dopo Ponte Mammolo. I militari gli hanno intimato l'alt, ma i fratelli hanno preferito tirare dritto. All'incrocio, però, è avvenuto l'incidente: lo scooter con a bordo i due ha impattato contro un'auto.

Rovinosa la caduta. I fratelli sono stati portati in ospedale all'Umberto I. Il ragazzo ha riportato ferite guaribili in trenta giorni, la sorella di diciassette anni invece escoriazioni e ferite guaribili in 12 giorni. Dalle indagini è emerso che lo scooter era stato rubato poco prima e che il giovane ventiquattrenne non avesse mai conseguito la patente di guida. La posizione dei due fratelli è al vaglio dell'autorità giudiziaria.