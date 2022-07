Incidente sulla Tiburtina: frontale tra auto, tre feriti. Gravi due ragazzi

Incidente sulla via Tiburtina, a Tivoli Terme, dove si sono scontrate due auto. Un impatto frontale, che ha coinvolto una Fiat Panda che procedeva verso Roma - condotta da un ragazzo di 26 anni, residente a Monterotondo - ed una Fiesta che procedeva in direzione opposta, condotta da un uomo di 58 anni residente a Guidonia a bordo della quale si trovavano altri due passeggeri. Sul sedile posteriore di quest'ultima il figlio 22enne del conducente, rimasto gravemente ferito alla testa, poi trasportato d'urgenza con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14:50 di mercoledì 20 luglio all'altezza del civico 294 della strada consolare, nei pressi dell'hotel Duca d'Este.

Ferito anche il conducente della Panda, trasportato dall'ambulanza del 118 allo stesso nosocomio tiburtino in codice rosso. In ospedale anche il conducente della Fiesta, medicato al San Giovanni Evangelista dove è stato refertato con un codice verde.

Sul posto per i rilievi la polizia locale di Tivoli che ha proceduto su disposizione del pm di turno, al sequestro dei due veicoli coinvolti, nonché a richiedere al nosocomio gli accertamenti di rito in ordine all'eventuale stato di alterazione psico-fisica dei due conducenti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro anche se, dai primi rilievi, sembra che la Fiesta abbia invaso la corsia opposta al suo senso di percorrenza