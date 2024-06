Incidente a San Giovanni: scontro fra auto e scooter al semaforo, due feriti

Incidente stradale all'incrocio semaforico a San Giovanni. Un'auto e uno scooter venuti a contatto per cause in via di accertamento. Conducente e passeggera del T-Max sono stati trasportati in ospedale. Illeso l'automobilista.

Sono state le pattuglie del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale a intervenire lunedì sera in via Monza, all'altezza dell'incrocio con via Taranto. A scontrarsi una Opel Corsa e uno scooter Yamaha. Scaraventato in terra, l'uomo alla guida - un 48enne - è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. La passeggera, una donna di 50 anni, è stata invece medicata e dimessa dal medesimo nosocomio.

Dopo aver sottoposto i conducenti di auto e scooter ai rituali test su alcol e droga, i caschi bianchi hanno eseguito i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del sinistro frontale-laterale che ha coinvolto i due veicoli.