Scontro tra una Yamaha M1 e una Fiat Punto, 27enne in ospedale in eliambulanza. È grave

È grave in ospedale un giovane motociclista coinvolto in un incidente stradale a Ostia. Uno scontro tra la Yamaha M1 che guidava è un'auto. Il 27enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza.

Sono state le pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire assieme al 118 in via Tancredi Chiaraluce poco dopo le 17:00 di ieri, giovedì 23 maggio. Sul posto i caschi bianchi hanno accertato lo scontro fra la moto e la vettura, una Fiat Punto.

In gravi condizioni il giovane centauro alla guida della M1 è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Illeso l'automobilista, per il quale sono stati predisposti i test di rito su alcol e droga.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi e la rilevazione del sinistro, gli agenti della municipale hanno chiuso via Tancredi Chiaraluce da via dell'Appagliatore a via di Tor Boacciana per quasi 5 ore. La strada è stata riaperta a partire dalle 22:10.

Eseguiti i rilievi scientifici gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale.