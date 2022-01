Incidente a Cinecittà est: frontale auto-moto, due feriti. Grave un 33enne

Due feriti, fra i quali un uomo in gravi condizioni. Ad essere costretti alle cure dell'ospedale conducente e passeggera di una moto coinvolti in un incidente stradale con un'auto nella zona di Cinecittà Est. Il sinistro sabato sera in via Stefano Oberto.

L'intervento degli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 21:00 all'altezza del civico 57 della strada del municipio Tuscolano. Uno scontro frontale che ha coinvolto una moto Yamaha R1 ed una Renault Clio, coinvolgendo anche una seconda vettura che si trovava in sosta. Sbalzati dalla sella della due ruote le due persone che si trovano sulla moto sono stati presi in cura dalle ambulanze del 118.

Ad avere la peggio il 33enne che stava guidando la moto, trasportato in prognosi riservata al policlinico Tor Vergata. Codice rosso per la passeggera, portata dal personale sanitario al campus Biomedico. Svolti i rilievi scientifici, i caschi bianchi sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.