Incidente ai Castelli: perde controllo della moto e finisce nel canale, grave centauro

Incidente stradale ai Castelli Romani dove un motociclista ha perso il controllo della propria moto cadendo all'interno del canale di scolo delle acque che costeggia la strada. È accaduto venerdì pomeriggio fra i comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, zona Santa Palomba.

L'intervento dei soccorsi intorno alle 17:00 del 3 maggio, quando la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in via della Stazione di Pavona la squadra 22/A. Giunti sul posto i pompieri hanno tratto in salvo il motociclista. Affidato alle cure del personale del 118 è stato elitrasportato all'ospedale dei Castelli.