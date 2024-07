Si scontrano auto e furgone: tre feriti. Grave un uomo

Tre feriti, fra cui uno in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Cesano, a Roma Nord.

Gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti intorno alle 15:30 in via della Stazione di Cesano, nel tratto di strada che costeggia le mura di Radio Vaticana. Uno scontro fra due veicoli: una Citroen C3 e un furgone Iveco.

Feriti entrambi i conducenti, portati dalle ambulanze del 118 in codice giallo agli ospedali San Filippo Nero e Villa San Pietro, ad avere la peggio l'uomo che viaggiava come passeggero sull'autocarro. Richiesto l'intervento dell'eliambulanza lo ha trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli.