Incidente al Quadraro, investito da un'auto: grave un 25enne

Il ragazzo è stato medicato e portato in ospedale in codice rosso. La testimonianza di un militare a RomaToday: "Ho messo in sicurezza il ferito mettendo la mia macchina di traverso"

È stato investito da un'auto in via Selinunte, una Fiat 600 guidata da una donna di 53 anni, e portato in ospedale in gravi condizioni. Il pedone, un 25enne, è così finito in codice rosso al San Giovanni. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. A ricostruire i fatti, indagando sulla dinamica dell'incidente, gli agenti del gruppo VII Tuscolano della Polizia Locale arrivati al Quadraro intorno alle 20 di giovedì 19 agosto.

Il 25enne è stato investito all'altezza dell'incrocio con via del Quadraro. Ora i caschi bianchi dovranno capire se il giovane fosse o meno sulle strisce pedonali al momento dell'impatto.

Tra i primi a prestare soccorso al ragazzo, Martino Di Pierro, un militare dell'Esercito impiegato nell'operazione Strade Sicure a Roma. "Ho messo la mia macchina di traverso, facendo scudo e smaltendo il traffico della gente curiosa che si fermava. Ho cercato di tenere pulito e mettere in sicurezza il ferito dalle macchine che arrivavano prima dell'arrivo dei soccorsi", ha raccontato il militare a RomaToday. Sul posto sono quindi giunti gli agenti della Polizia Locale ed il personale del 118.