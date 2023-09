Incidente a Massimina: si scontrano auto e monopattino, grave un 16enne

È grave un ragazzo che si trovava a bordo di un monopattino rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sabato mattina in zona Massimina. Uno scontro che ha coinvolto il mezzo elettrico sul quale si trovava il giovane e un'auto.

L'intervento degli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 13:00 di sabato 23 settembre in via Alessandro Santini. Da subito in condizioni critiche è stata necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il 16enne d'urgenza in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Fermatasi a chiamare i soccorsi l'automobilista alla guida della Nissan Micra, i caschi bianchi hanno cominciato i rilievi scientifici al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.