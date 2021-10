Incidente a Santa Maria di Galeria, perde controllo dell'auto e viene sbalzato fuori: morto un uomo

Via di Santa Maria di Galeria, 540

Ha perso il controllo dell'auto per cause al vaglio della polizia locale di Roma Capitale, ha sbandato ed è finito fuori dall'abitacolo. Un impatto violento, fatale per un uomo di 33 anni, morto sul colpo a causa di un incidente stradale a Roma nord ovest, avvenuto nella mattinata di oggi, 8 ottobre.

Il tragico sinistro è andato in scena intorno alle 7:30 circa, all'altezza del civico 540 di via Santa Maria di Galeria, tra Boccea e Osteria Nuova, nel territorio del XIV Municipio. L'uomo era al volante della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo della vettura.

Inutili i soccorsi del personale medico del 118. Non è escluso che la causa dell'uscita fuori strada dell'auto, sia un malore del conducente. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Montemario che hanno proceduto con i rilievi scientifici del caso. Al momento, sembrerebbe che non ci siano altre auto coinvolte nell'incidente.

Quello di oggi è solamente l'ultimo incidente l'ultimo inicidente di un 2021 che conta quasi 20mila sinistri stradali. Nei primi mesi del 2021, si contano 74 morti. Incidenti stradali che hanno riguardato tutti i tipi di veicoli in circolazione: furgoni, mezzi pesanti, mezzi pubblici e soprattutto auto e mezzi a due ruote.

Comparanto i dati rispetto al passato, nei primi cinque mesi di quest'anno (dal 1 gennaio al 19 maggio 2021), la Polizia Locale aveva eseguito circa 8800 interventi per incidenti stradali. Nello stesso periodo del 2019 erano stati circa 11700 gli incidenti rilevati dalle pattuglie. Numero relativamente più basso invece si registrava nei primi mesi del 2020, da collegare al lockdown totale iniziato nel mese di marzo (6700 gli incidenti rilevati nel periodo preso in considerazione).