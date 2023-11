Pirata della strada investe donna sulle strisce pedonali e scappa

Pirata della strada a Monterotondo dove un automobilista è scappato dopo aver investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'incidente stradale è avvenuto a Monterotondo Scalo, provincia nord di Roma. L'automobilista è stato poi scovato dai carabinieri. La vettura è risultata sprovvista sia dell'assicurazione che della revisione.

L'investimento è avvenuto la notte fra sabato e domenica sulla via Salaria. Travolta da un'auto, una Nissan Micra, la 35enne è stata trasportata dal personale del 118 all'ospedale Sant'Andrea, grave ma non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Monterotondo. Acquisiti i primi elementi investigativi i militari dell'arma sono risaliti prima al proprietario dell'auto e poi allo stesso, trovato con la sua macchina nello stesso comune eretino, dove risulta residente così coma la 35enne investita.

Identificato in un 64enne italiano, è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni. L'auto con la quale ha investito la donna era senza assicurazione e revisione. La vettura è stata sequestrata mentre la 35enne è stata refertata con dieci giorni di prognosi.