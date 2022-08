Incidente via Salaria, scontro tra auto e scooter: grave una donna

Una donna è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 22, in via Salaria all'altezza della rampa di accesso a via del Foro Italico in direzione stadio. La donna di 45 anni, trasportata in codice rosso all'Umberto I, viaggiava a bordo di uno scooter Honda SH 150.

Nell'incidente è coinvolta anche una Bmw X2 guidata da una trentaseienne che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.