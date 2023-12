Incidente sulla Salaria, scontro tra due auto: 5 feriti gravi

Tamponamento tra due auto e cinque feriti gravi. È il bilancio di uno scontro avvenuto nella serata di ieri, domenica 17 dicembre, sulla Salaria, tra Fonte di Papa e Settebagni. Sul posto la polizia stradale, il personale Anas e quello del 118.

L'impatto all'altezza del chilometro 19, con la strada rimasta chiusa dalle 18.30 fino alle 19.45 circa, dal km 18 al km 19. Cinque le persone ferite soccorse dal personale sanitario e portare in ospedale tutte in codice rosso. Si indaga per le cause del sinistro.