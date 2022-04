Incidente via Salaria: feriti uno scooterista ed un ciclista

Incidente stradale sulla via Salaria dove sono rimaste ferite due persone. Ad impattare poco prima di ponte Salario, in direzione Prati Fiscali, uno scooter ed una bicicletta.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 19:00 di lunedì 11 aprile poco dopo l'intersezione fra la Salaria e viale Somalia, zona Salario-Quartiere Africano. Avvenuto per cause in via di accertamento nel sinistro sono rimasti coinvolti un Piaggio Liberty ed una bicicletta.

Intervenuto il personale sanitario ad avere la peggio è stato lo scooterista, trasportato dall'ambulanza del 118 in ospedale. Contuso anche il ciclista, medicato sul posto dal personale medico.

Avvenuto in orario di punta di uscita dagli uffici, in una intersezione già di per sè trafficata, inevitabili sono stati i disagi alla normale circolazione stradale, con rallentamenti in direzione fuori Roma sino al termine dei rilievi scientifici.