Incidente a Guidonia, investita da un'auto e gamba rotta: l'ambulanza arriva un'ora e mezza

Ha dovuto attendere una ambulanza per un'ora e mezza, con la gamba fratturata distesa sul marciapiede. È la disavventura subita da una donna, nella mattinata di lunedì 18 dicembre a Guidonia. Dopo il caso dell'uomo che ha atteso un mezzo del 118 per tre ore a Termini, un altro episodio simile dopo la chiusura dell'ospedale di Tivoli, che riaprirà "entro 4-6 mesi", e del nuovo aumento di casi Covid che racconta come il blocco ambulanze, seppur ridotto, non sia ancora terminato.

L'incidente a Guidonia

La donna, 65 anni, è stata investita da un'auto intorno alle 9.50 del mattino di ieri in viale Roma, nel centro storico di Guidonia. A centrarla mentre attraversava la strada, un uomo al volante di una Mercedes che l'ha travolta. Sul posto è accorsa la polizia locale di Guidonia per i rilievi, con il conducente dell'auto che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

La maxi attesa

L'ambulanza chiamata, però, non è arrivata in tempi celeri. Soltanto alle 11.30 un mezzo del 118 arrivato da Roma ha soccorso la donna per poi portarla in codice giallo all'ospedale San Filippo Neri. Per risolvere la questione del blocco ambulanza il presidente della regione Francesco Rocca ha annunciato l'impegno di 10 milioni di euro per 178 posti letto da strutture private e smaltire il carico di attese nei pronto soccorso laziali.