Incidente a Centocelle, furgone ribaltato dopo scontro con auto

Incidente stradale nella mattina di lunedì in via delle Robinie, a Centocelle, dove un’auto e un furgone si sono scontrati.

Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via degli Ontani, e la dinamica è ancora in fase di accertamento. Nell’urto, il furgone è finito ribaltato su un fianco in mezzo alla strada, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Tuscolano per far uscire le persone che viaggiavano all’interno e mettere in sicurezza i veicoli.

Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma il conducente dell’auto è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Casilino in codice giallo per le cure del caso.